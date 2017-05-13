Банки должны НБУ более 66 миллиардов гривень

13.05.2017, 13:57

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 мая 2017 года составил 66,622 миллиарда гривень, что на 3,9%, или на 2,710 миллиарда гривень, ниже показателя на 1 апреля 2017 года.

Как сообщается на сайте НБУ, с начала года, в январе-апреле, объем задолженности банков перед регулятором по рефинансированию сократился на 10,9%, или на 8,157 миллиарда гривень.

Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ снизился на 2,4% в апреле и на 6,2% с начала года - до 63,950 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед НБУ по кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года составлял 74,828 миллиарда гривень, что на 31,031 миллиарда гривень, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года. Об этом сообщает УНИАН.