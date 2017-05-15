НБУ снизил оценку прибыли банковской системы Украины

15.05.2017, 16:12

Национальный банк Украины (НБУ) снизил оценку прибыли банковской системы в январе-марте с 5,09 млрд грн до 4,1 млрд грн. Это следует из данных на официальном сайте НБУ.

Из этой суммы прибыль государственных банков составила 1,61 млрд грн.

Сокращение показателя суммарной прибыли госбанков на 1,4 млрд грн связано с переоценкой прибыли ПриватБанка - с 2,5 млрд грн до 1,11 млрд грн.

Прибыль получили также дочерние финучреждения иностранных банковских групп (1,828 млрд грн), а также банки с частным капиталом (665,4 млн грн).

Самую большую прибыль получил Райффайзен Банк Аваль (1,449 млрд грн), самый большой убыток - ВТБ Банк (351,7 млн грн).

Убыток неплатежеспособных банков составил 3,6 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.