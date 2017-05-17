Мобильные операторы начали работу по блокированию ВК, ОК, Яндекса

17.05.2017, 16:59

Телеком операторы Киевстар, Lifecell и Vodafone начали технические работы по ограничению доступа к веб-сайтам, которые недавно попали под санкции. Об этом сообщила пресс-служба Vodafone.

"Вступил в силу Указ Президента Украины No133 / 2017 от 15 мая 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Согласно этому Указу телеком операторы должны прекратить предоставление услуг по доступу к ряду веб-ресурсов, в том числе социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, всех сервисов Yandex и mail.ru, и др. Выполняя требования указанного Указа, телеком операторы, отныне начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтов в соответствии с техническими возможностями", - говорится в сообщении.

15 мая Петр Порошенко подписал указ о применении санкций к 467 юридическим и 1228 физическим лицам. В частности, указ предусматривает запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к сайтам Яндекс, Доктор Веб, Лаборатория Касперского, Mail.ru, социальным сетям Одноклассники и Вконтакте. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.