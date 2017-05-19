Группа DCH Ярославского заявила о готовности приобрести "Проминвестбанк"

19.05.2017, 15:11

Вчера, 18 мая 2017 года, наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ, РФ) рассмотрел предложение Александра Ярославского о приобретении Проминвестбанка (ПИБ), дочерней структуры ВЭБ в Украине, - сообщает пресс-служба принадлежащей бизнесмену DCH.

Ранее, в 2016 году, Александр Ярославский уже заявлял о своей заинтересованности в в инвестировании в украинский банковский сектор и о том, что изучает возможность покупки одной из трех "дочек" российских банков в Украине.

Кроме Александра Ярославского на Проминвестбанк также претендует еще одна группа украинского происхождения в составе Павла Фукса (более известного СМИ в качестве российского девелопера) и Максима Микитася (внефракционного депутата Верховной Рады Украины, по мнению политических экспертов, близкого к Блоку Петра Порошенко, ранее возглавлявшего строительную корпорацию "УкрБуд"). Заявка группы OTP (Венгрия), которая выражала интерес к ПИБ летом прошлого года, на вчерашнем заседании наблюдательного совета ВЭБ не рассматривалось.

Как говорится в официальном пресс-релизе DCH, в ближайшее время Ярославский планирует подать заявку в Национальный банк Украины, чтобы начать необходимые для приобретения Проминвестбанка согласовательные процедуры. По словам председателя ВЭБ Сергей Горьков "сейчас ответ за НБУ, будем его ждать".

Группа DCH за 20 лет работы в Украине успешно развивала разные инвестиционные проекты, в числе которых - УкрСиббанк, Черкасский "Азот", "Киевстар" и др. Инвестиции Александра Ярославского в развитие Харьковского региона превысили 1 миллиард долларов, из них 300 миллионов долларов - в подготовку инфраструктуры Харькова к Евро-2012. Предыдущим приобретением бизнесмена был ХТЗ, который после 10-месячного простоя начал работу вначале 2017 года.

Отдельно группа DCH известна своими успешными инвестициями в банковскую систему - созданием одного из лидеров сектора АКБ "УкрСиббанк" и последующим успешным партнерством с международной группой BNP Paribas, имеющей 200-летнюю историю работы на рынке финансовых услуг. Кроме того, группа располагает рядом эффективно управляемых непубличных финансовых активов. А также находится в процессе приобретения страховой компании "ИНГО Украина" (Киев). К настоящему времени уже подписаны документы по покупке 25%-го пакета акций, завершаются формальные процедуры по закрытию сделки. Дальнейшая стратегия DCH по отношению к данному активу направлена на увеличение доли в страховщике до 100%". Об этом сообщает УНИАН.