"Ощадбанк" готовит замену российской программе 1С

23.05.2017, 18:55

Председатель правления государственного "Ощадбанка" Андрей Пышный сообщил, что банк намерен предоставить площадку, которая заменит попавшее под санкции СНБО российское программное обеспечение для бухгалтеров 1С.

Об этом он сказал в интервью "НВ Бизнес".

Пышный заявил, что "Ощадбанк" разрабатывает систему, ориентированную на обслуживание малого и среднего бизнеса. Система представляет собой продвинутый интернет-банкинг для представителей МСБ. Сейчас эта система тестируется на трех областных управлениях. В общенациональную эксплуатацию, по словам Пышного, она будет запущена уже в ближайшие несколько месяцев.

"Наша система "Корплайт" имеет, в том числе, модуль обеспечения бухгалтерского учета. То есть будучи нашим клиентом, вы не просто сможете осуществлять переводы, вы можете вести свой управленческий финансовый, бухгалтерский учет", - сообщил банкир.

Таким образом, система даст возможность обмена данными с бухгалтерскими системами, а также вести налоговый учет. И уже к концу 2017 года позволит предпринимателям уйти от использования российского программного обеспечения для бухгалтеров 1С, которое попало под санкции СНБО.

По словам Пышного, все системы "Ощадбанка" в течение последних трех лет сознательно очищались от внешнего опасного воздействия, в частности, российского. "Поэтому к такому решению (санкции в отношении российских компаний и продуктов- ред.) не просто готовы, мы уже давно реализовали эту концепцию", - говорит он.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом сегодня ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С". Об этом сообщает УНИАН.