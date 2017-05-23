НБУ сократил количество аудиторов, которые имеют право проверять банки

23.05.2017, 19:04

Национальный банк Украины исключил компании "Аналитик-Партнеры" и "Инсайдер" из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

Отмечается, что регулятор принял соответствующее решение на основании собственного решения компаний.

На донное время в реестр аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков, входит 22 компании.

Нацбанк предложил для общественного обсуждения проект постановления "Об утверждении положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации".

Сообщалось, что Нацбанк планирует возложить функции клирингового банка на один из крупных банков. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина"