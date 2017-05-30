Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса

30.05.2017, 13:16

Министр обороны Украины подписал приказ, который определяет порядок призыва на военную службу офицеров запаса.

Об этом сказал на брифинге заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает Эспрессо.TV.

"Сегодня министр обороны подписал приказ, который определяет порядок призыва на военную службу офицеров в 2017 году. Приказ отправлен в Министерство юстиции и после утверждения соответствующим органом управления он вступит в силу. Могут быть призваны лица в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки по программе офицеров запаса и окончивших военные кафедры", - сказал Артеменко.

По его словам, призывники из числа офицеров запаса должны иметь высшее образование не ниже бакалавра. Им также должно быть присвоено первичное офицерское звание.

В Генштабе 5 января этого года сообщили, что в 2017 году на военную службу в ВСУ будут призывать офицеров запаса, окончивших военные кафедры высших учебных заведений, но раньше не служили. Об этом сообщает УНИАН.