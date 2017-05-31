Минобороны: Офицеров запаса начнут призывать в ближайшие недели

31.05.2017, 16:32

Призыв офицеров запаса в украинскую армию начнется уже в ближайшие недели, рассказали ВВС Украина в Министерстве обороны Украины. Накануне о соответствующем приказе министра обороны сообщили в Генштабе.

"Сейчас приказ находится в Министерстве юстиции на государственной регистрации. Ориентировочно к концу недели он должен быть зарегистрирован. Далее будет процедура предоставления соответствующих распоряжений в военкоматы - это также займет один-два дня", - рассказал представитель управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович. "То есть через неделю-две начнется призыв офицеров запаса", - добавил он.

На вопрос о том, сколько офицеров будут призывать, Юзеф Венскович отметил: "Количество небольшое, о тысячах речь не идет".

Призывать офицеров будут по военным специальностям, по которым в армии существует некомплект.Минобороны объявило о призыве офицеров запаса

В то же время Юзеф Венскович отметил, что нехватка младших офицеров в ВСУ не является критической.

"Нельзя говорить о каком-то большом некомплекте. Жизнь не стоит на месте - у кого-то заканчивается контракт и он увольняется, кто-то переходит на высшие должности. То есть, идет перемещение по карьерной лестнице и соответственно освобождаются должности первичных офицеров", - пояснил пресс- офицер.

Ранее сообщалось, что на срочную офицерскую службу могут призвать людей в возрасте до 43 лет, прошедших полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса, окончивших военные кафедры, имеющие высшее образование не ниже бакалавра и которым присвоено первичное офицерское звание.

Срок службы составит 1,5 года (18 месяцев).

Также на службу будут призываться женщины, имеющие соответствующую подготовку.

В зону АТО будут отправлять только тех офицеров запаса, которые пройдут как минимум 3-месячные курсы подготовки (или переподготовки на дефицитные военные специальности) и захотят перейти на контракт. Остальные будут служить в небоевых подразделениях в пунктах их постоянной дислокации. Об этом сообщает BBC Украинская служба.