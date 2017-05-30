Гриневич: Обучение уязвимых детей в общеобразовательных школах будет сопровождаться антибуллинговыми программами

30.05.2017, 17:06

Реализация прав всех детей в Украине и сокращение неравенства должно быть приоритетом Программы деятельности между ЮНИСЕФ и Правительством Украины на 2018-2020 годы. Об этом шла речь во время презентации проекта программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По словам министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, в МОН продолжается работа по разработке антибуллинговых программ.

"Включение уязвимых категорий детей в обычный образовательный процесс должен сопровождаться созданием антибуллинговых программ. Часто школьники не готовы ко включению не похожих на них детей, именно поэтому создание превентивных программ является очень важным", - подчеркнула Гриневич.

Она поблагодарила ЮНИСЕФ за поддержку уязвимых категорий детей, в частности, детей с особыми потребностями, детей, которые растут без родителей, из бедных семей и сельской местности.

"Равный доступ к качественному образованию для каждого украинского ребенка - наш приоритет, и мы рады, что вы являетесь нашими партнерами на этом пути", - отметила Гриневич. Об этом сообщает УНИАН.