Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти упали на 13%

13.06.2017, 15:52

В 2016 г. мировая добыча нефти увеличилась на 0,35 млн баррелей в день, или на 0,5%, по сравнению с 2015 г., до 75,48 млн баррелей в день, и растет седьмой год подряд. Об этом свидетельствуют данные ОПЕК, опубликованные в бюллетене организации.

В 2016 г. в тройку крупнейших стран-производителей нефти вошли Саудовская Аравия (10,46 млн баррелей в день), Россия (10,29 млн б/д) и США (8,88 млн б/д).

Мировой спрос на нефть в 2016 г. составил 95,12 млн б/д, что на 1,5% больше, чем в годовом исчислении, причем наибольший рост пришелся на Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно на Китай и Индию.

Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти в прошлом году упали на 13,2% по сравнению с 2015 г. - до $445,7 млрд. В то же время, экспорт нефти из стран ОПЕК в 2016 г. вырос на 6,5% - до 25 млн б/д.

"Корзина" ОПЕК (среднее арифметическое спотовых цен для сортов нефти, производимых участниками организации) в 2016 г. составляла $40,76/барр. в сравнении с $49,49/барр. в 2015 г. и достигла наименьшего среднегодового показателя с 2004 г. Ежегодное снижение составило $8,73, или 17,6%, по сравнению с 2015 г. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.