Нацсовет: В Донецке можно смотреть украинское общественное ТВ

14.06.2017, 16:22

В Авдеевке и в некоторых районах временно оккупированного Донецка стала доступна трансляция телеканалов общественного телевидения UA:Перший и ДоТеБе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

С целью обеспечения трансляции украинских телеканалов в Авдеевке, Ясиноватой и на прилегающих территориях телепередатчики сети UA:Перший и ДоТеБе были перенесены из пгт Очеретино Донецкой области в Авдеевку. Вечером 8 июня передатчики начали работу на новом объекте.

"Сигнал телеканалов из Авдеевки достигает также северных районов Донецка", - утверждают в Нацсовете.

3 июня 2017 года глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что первый канал Украинского радио начал вещание на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.