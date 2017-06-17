Порошенко подписал отмену "закона Савченко"

17.06.2017, 13:17

В субботу, 17 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно правила сложения наказаний и зачисление срока предыдущего заключения" No 2046-VIII. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон был принят Верховной Радой 18 мая 2017 года.

Принятие законодательного акта направлено на улучшение состояния обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств.

Законом предлагается изложить в новой редакции часть пятая статьи 72 "Правила сложения наказаний и зачисление срока предыдущего заключения" Уголовного кодекса Украины, согласно которой предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания в случае осуждения к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части первой настоящей статьи.

Согласно закону при назначении наказаний, не указанных в части первой настоящей статьи, суд, учитывая предварительное заключение, может смягчить наказание или полностью освободить осужденного от его отбывания. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Об этом сообщает УНИАН.