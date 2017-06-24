Вступил в силу закон об обмене секретными данными с НАТО

24.06.2017, 13:12

В Украине начал действовать закон о ратификации административных договоренностей с НАТО о защите информации с ограниченным доступом No2068- VIII.

24 мая ратификацию договоренностей утвердила Верховная Рада. 14 июня закон был обнародован в "Голосе Украины".

Договоренности были подписаны в Киеве 28 сентября 2016 года. Их цель - урегулирование принципа защиты секретной информации, которой будут обмениваться Украина и Альянс.

Договоренности вступают в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутренних процедур. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.