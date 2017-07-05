"Ощадбанк" опровергает информацию о повторной кибератаке

05.07.2017, 15:23

Информация о повторной хакерской атаке на ресурсы государственного "Ощадбанка" не соответствует действительности, финучреждение работает в стандартном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе "Ощадбанка", комментируя информацию в СМИ о якобы повторной атаке вируса Petya.A на ресурсы банка.

"Была опубликована информация, которая не соответствует действительности. "Ощадбанк" работает в стандартном режиме, никаких сбоев в работе не наблюдается", - подчеркнули в финучреждении.

27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов. В частности, об ограниченном режиме работы отделений сообщили государственные банки "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

Впоследствии, с 3 июля, отделения и сервисы банков возобновили работу в обычном режиме, при этом банкиры заявили, что основные системы и клиентские средства не пострадали. Однако эксперты допускают, что потери экономики Украины в результате хакерской атаки могут составить около 0,5% годового ВВП страны. Об этом сообщает УНИАН.