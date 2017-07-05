Совет НБУ раскритиковал действия правления в ситуации с Приватом

05.07.2017, 15:55

Совет Национального банка Украины (НБУ) считает запоздалыми действия возглавляемого Валерией Гонтаревой правления НБУ в ситуации с национализацией ПриватБанка. Об этом говорится в выводах совета НБУ, сообщается на официальном сайте.

"Совет Национального банка констатирует недостаточную работу правления Национального банка по обеспечению надзора за деятельностью ПриватБанка. Запоздалые действия правления Национального банка не способствовали принятию своевременных мер по стабилизации ситуации и минимизации финансовых потерь", - утверждает совет.

В конце 2016 года, учитывая финансовое состояние ПриватБанка, Национальный банк признал его неплатежеспособным. На момент такого признания НБУ определил общую потребность банка в капитале на сумму 148 млрд грн. Учитывая системную важность банка для финансового сектора и экономики ПриватБанк был национализирован.

При этом для пополнения банка, по оценкам НБУ, государство уже потратило эквивалент почти 5% ВВП. Учитывая принятое во второй половине июня 2017 решение о дополнительной докапитализации этого банка на сумму 38,5 млрд грн, указанные расходы государства могут вырасти до около 7% ВВП.

"В результате вхождения государства в капитал банка его доля в банковском секторе Украины достигла более половины, в частности по чистым активам - 56%, по депозитам населения - 62%. Превалирующая доля государства в банковском сегменте сейчас является одним из основных системных рисков финансовой системы Украины", - пишет совет НБУ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.