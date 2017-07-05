Совет НБУ рекомендует отменить налог на депозиты и повысить гарантированную сумму вкладов

05.07.2017, 16:42

Совет Национального банка рекомендовал Кабинету министров и правлению центробанка выступить с инициативой отмены налога на депозитные вклады физических лиц и увеличения гарантированной суммы вкладов, говорится в решении Совета от 4 июля.

"С целью улучшения политики гарантирования вкладов и возврата доверия к банковской системе рассмотреть вопрос об актуализации гарантированной суммы вклада для физических лиц от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, учитывая значительную девальвацию гривни в 2014-2016 гг.", - говорится в документе.

Административный совет ФГВФЛ в августе 2012 года принял решение об увеличении гарантированной суммы вклада до 200 тыс. грн со 150 тыс. грн, что на тот момент по официальному курсу составляло $ 25,02 тыс., тогда как сейчас - $ 7,69 тыс.

Налог на депозиты был введен принятым в марте 2014 году законом "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине". Первоначально предполагалась прогрессивная шкала, однако затем была введена плоская шкала, а размер налога с 15% был увеличен до 20%, но с 2016 года снижен до 18%. Дополнительно с доходов по депозитам взимается еще военный сбор 1,5%.

По мнению Совета НБУ, отмена налога на депозиты должна создать условия для снижения процентных ставок и возврата денег в банковский сектор. Для этого правление должно провести соответствующий анализ влияния налога и предоставить его до 1 октября.

Совет НБУ также рекомендовал правлению и Кабмину совместно с банками выработать единое решение проблемы неработающих кредитов, а также ускорить обновление стратегии реформирования государственных банков.

Совет также призывает к скорейшему обновлению стратегии реформирования госбанков с учетом национализации "Приватбанка", на базе которой будут построены новых бизнес-модели госбанков.

Для создания необходимого инвестиционного климата надзорный орган НБУ рекомендовал активизировать работу по развитию негосударственных пенсионных фондов, инвестиционных и страховых компаний, предлагая решать этот вопрос через целевые государственные программы.

Сообщалось, что в 2016 году число работающих в Украине банков сократилось на 23 и по состоянию на январь 2017 года составило 94 финучреждения.

В октябре 2016 года глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что большинство ликвидированных за период ее работы банков уже не имели активов. "Не сожалейте о 82 банках, которые мы вывели с рынка, как бы больно это не было. Потому что эти банки, к сожалению, не были банками. Из них 20 занимались просто отмыванием денег, в остальных банках просто не было совершенно никаких активов, потому что у их вкладчиков просто эти активы украли", - сказала руководитель НБУ. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".