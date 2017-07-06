SpaceX вывела на орбиту спутник Intelsat 35e

06.07.2017, 16:13

Американская компания SpaceX ("Спейс-экс") вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 35e ("Интелсат-35-и).

Старт ракеты- носителя Falcon 9 "Фэлкон-9" состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Компания вела прямую трансляцию на своем сайте.

SpaceX дважды откладывала запуск ракеты со спутником. Intelsat 35e, принадлежащий международному консорциуму Intelsat со штаб-квартирой в Люксембурге, относится к классу геостационарных спутников с высокой пропускной способностью сигнала.

Аппарат весит около шести тонн, построен американской корпорацией Boeing("Боинг") и предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Северной и Южной Америки, Европы и Африки. Расчетный срок его эксплуатации составляет более 15 лет. Об этом сообщает EuroNews.