В Японии запуск первой частной ракеты потерпел неудачу

31.07.2017, 16:55

Запуск тестовой ракеты под названием Momo, разработанной японским стартапом Interstellar Technologies, состоялся в воскресенье, 30 июля, в городе Тайки в префектуре Хоккайдо.

Разработчики рассчитывали вывести летательный аппарат на высоту не менее 100 км. Однако спустя 80 секунд после запуска связь с ракетой была утеряна и ее двигатель остановился. Ракета упала, поднявшись, по предварительным оценкам, на высоту 30-40 км и не достигнув космического пространства.

Одноступенчатая Momo была около 10 метров длиной и 50 см в диаметре и весила почти тонну. В качестве топлива для ракетного двигателя был использован этанол.

По расчетам разработчиков, ракета спустя четыре минуты после запуска должна была достичь 100-километровой высоты, а через почти семь минут - упасть в море.

Изначально Momo планировалось запустить в субботу, 29 июля, однако время старта было перенесено на воскресенье из-за плохой погоды.

В случае успеха это был бы первый полет ракеты, созданной силами японской частной компании.

6 июля 2017 года сообщалось, что частная американская компания SpaceX с третьей попытки успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником компании Intelsat. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.