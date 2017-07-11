Нацбанк с начала года выявил 84 нелегальных обменника

11.07.2017, 15:17

Национальный банк в первом полугодии 2017 года осуществил 503 проверки структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений и выявил 84 нелегальных пункта обмена валют.

Согласно сообщению на сайте регулятора, больше всего таких пунктов зафиксировано в Ивано-Франковской области - 29 пункта, в Киеве и Запорожской области выявлено по 18 таких пунктов, во Львовской области - 8, в Киевской - 5, в Кировоградской - 3 и другие.

"Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк передает в правоохранительные органы. Наиболее эффективным является сотрудничество с правоохранительными органами Киева и Киевской области, от которых в НБУ оперативно поступают сообщения о принятых мерах по прекращению деятельности таких пунктов", - говорится в сообщении.

Национальный банк Украины начал регулярные проверки с сентября 2016 года. В прошлом году НБУ осуществил 362 проверки пунктов по обмену валюты в 14 регионах Украины. До конца 2017 года года запланировано охватить проверками пункты обмена валют небанковских финансовых учреждений по всей территории Украины.

По состоянию на 1 июля 2017 года генеральные лицензии НБУ, позволяющие заниматься валютно-обменными операциями, имеются у 29 небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи "Укрпочта". Сегодня в Украине зарегистрировано 3371 обособленное подразделение небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщает УНИАН.