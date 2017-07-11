Нацбанк упросил погашение валютных кредитов

11.07.2017, 16:14

С 11 июля 2017 г. в Украине вводится упрощенное погашение кредитов от нерезидентов. Соответствующее постановление N61 от 10 июля 2017 г. приняло правление Национального банка Украины, сообщает пресс-служба регулятора.

С декабря 2016 г. был введен запрет досрочного погашения кредитов и займов в иностранной валюте, полученных резидентами от нерезидентов. Правление НБУ приняло решение расширить имеющиеся исключения на досрочное погашение кредитов, привлеченных у нерезидентов: банки смогут раньше срока погашать такие кредиты; бизнес сможет досрочно погашать кредиты в случае, если акционером заемщика или нерезидента-кредитора является международная финансовая организация; резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение кредитов при условии, что нерезидентом-кредитором является банк.

"Эти шаги помогут облегчить привлечение долговых ресурсов за рубежом и одновременно не приведут к дестабилизации ситуации на валютном рынке", - отметил и. о. главы НБУ Яков Смолий.

Ранее правление НБУ анонсировало постепенную либерализацию регулирования на валютном рынке. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.