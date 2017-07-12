Нацбанк: "Приватбанк" до национализации был финансовой пирамидой

"Приватбанк" до национализации функционировал как финансовая пирамида, заявила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова во время рабочего совещания парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
"У банка до национализации не было ресурсов для возврата вкладов.
"Приватбанк" являлся финансовой пирамидой", - приводятся ее слова на сайте центробанка.
Совет НБУ предупредил, что расходы на докапитализацию "Приватбанка" могут возрасти до 7% ВВП.
Минфин докапитализировал "Приватбанк" на 23,02% или на 38,56 млрд грн.
В Минфине заявили, что в реструктуризации кредитов "Приватбанка", которая должна была закончиться 1 июля, не достигнуто "значительного прогресса". Дальнейшие перспективы этого процесса туманны. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".