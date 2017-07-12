12.07.2017, 16:51

По состоянию на 1 июля текущего года украинские банки должны Национальному банку по выданным кредитам рефинансирования 65,41 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

За июнь задолженность банков перед НБУ снизилась на 0,8%, а с начала 2017 г - на 12,5%.

Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ составил 53,65 млрд грн, снизившись в июне на 15,3%, а с начала года - на 21,3%.

Ранее сообщили, что в результате кризиса банковского сектора Украина лишилась 38% своего валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщают "Факты и комментарии".