НБУ: В Украине упал оборот наличных

13.07.2017, 16:24

По состоянию на 1 июля 2017 года сумма наличных денег в обращении по Украине составила 331 миллиард гривен. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"В наличном обращении страны по состоянию на 01.07.2017 находилось наличности на общую сумму 331 млрд гривен, в том числе, банкнот - 328,9 млрд гривен (2,8 млрд штук) и монет - 2,04 млрд гривен (12,9 млрд штук)", - отмечает НБУ на официальной странице в Facebook.

Так, с начала года количество налички в обороте уменьшилось на 10 млрд грн.

Общее количество банкнот на душу населения составляло 66 штук, а разменных монет - 291 штука.

Cамой разменной банкнотой была банкнота номиналом 200 гривен (20,05%) и монета номиналом 10 копеек (29,58%). Реже украинцы пользовалось банкнотами номиналом 20 гривен (4,76%) и монетами номиналом 1 гривна (3,81%).

С 2017 года в Украине вступило в силу уменьшение лимита наличных расчетов со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн. Национальный банк Украины неоднократно заявлял о курсе на популяризацию "безнала", что, по мнению регулятора, приведет к детенизации украинской экономики. Об этом сообщает Сегодня.ua.