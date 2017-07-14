НБУ: Кабмин в 2018 году планирует разместить еврооблигации на $2 миллиарда

14.07.2017, 15:12

Правительство Украины в 2018 году планирует разместить облигации внешнего государственного займа на 2 миллиарда долларов. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

"С учетом размещений правительством облигаций внешнего государственного займа на общую сумму 2 миллиарда долларов приток капитала по финансовому счету в 2018 году вырастет до 7,1 миллиарда долларов", - говорится в отчете.

При этом регулятор отметил, что в 2019 году чистые поступления капитала уменьшатся до 4,1 миллиарда долларов из-за пиковых выплат по долговым обязательствам госсектора.

Международный валютный фонд ожидает, что Украина в конце 2017 года вернется на рынок внешних коммерческих заимствований и выпустит еврооблигации на сумму 1 миллиард долларов. По прогнозам Фонда, начиная с 2018 года Украина будет ежегодно привлекать по 2 миллиарда долларов на внешних рынках, а в 2021 году - 3 миллиарда долларов. Об этом сообщает УНИАН.