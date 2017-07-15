Нацбанк выпустил сувенирные банкноты из серебра

15.07.2017, 11:59

Национальный банк Украины выпустил сувенирные банкноты из серебра, которые воспроизводят дизайн 500 гривень образца 2015 года и 100 гривень образца 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

На сувенирной банкноте номиналом 500 гривень изображен портрет Григория Сковороды, на оборотной стороне - здание Киево-Могилянской академии.

Сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса составляет не менее 124,4 г, размеры: 133 х 66 х 1,35 мм, тираж - 300 штук.

На сувенирной банкноте номиналом 100 гривень изображен портрет Тараса Шевченко, на оборотной стороне - здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса составляет не менее 124,4 г, размеры: 133 х 66 х 1,35 мм, тираж - 300 штук.

Стоимость одной банкноты по состоянию на 14 июля 2017 года - 3231 гривна (с футляром).

Национальный банк в 2016 году реализовал 1,13 млн памятных монет на общую сумму 170 млн грн, что вдвое превышает доход от реализации памятных монет в 2015 году.

Всего в 2016 году НБУ ввел в обращение 47 памятных монет (37 наименований), из которых одна золотая, 15 серебряных, 30 монет из нейзильбера и одна биметаллическая.

НБУ по результатам ежегодного конкурса среди памятных монет, введенных в обращение в 2016 году, признал лучшей монетой года серебряную монету "Щедрик" номиналом 20 гривень.

Победителем в номинации "Уникальное идейное решение" стала монета "Украина начинается с тебя" (нейзильбер, номинал 5 грн).

В номинации "Лучшее художественное решение" регулятор присудил победу монете "Петриковская роспись" (нейзильбер, номинал 5 грн). Об этом сообщает УНИАН.