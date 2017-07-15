В банк "Новый" ввели временную администрацию

15.07.2017, 12:49

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в банк "Новый" временную администрацию с 14 июля 2017 г., сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Временная администрация будет осуществлять свои полномочия по 13 августа 2017 г. включительно.

Эти меры приняты на основании решения НБУ от 13 июля 2017 г., которым ПАО АКБ "Новый" отнесен к категории неплатежеспособных.

Таким образом началась процедура вывода банка "Новый" с рынка. О времени и порядке выплат вкладчикам банка "Новый" будет сообщено дополнительно на официальном сайте ФГВФЛ и на сайте банка "Новый".

НБУ отмечает, что 99% всех вкладчиков ПАО АКБ "Новый" - около 3 тысяч человек - получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированные ФГВФЛ 200 тыс. грн. Фонд выплатит гарантированную сумму вкладов в размере 36 млн грн.

Государственное космическое агентство Украины - владелец существенного участия в ПАО АКБ "Новый" (18,3% акций). Остальными акциями банка владеют лица с долями менее 10% акций каждый. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.