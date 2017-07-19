Женская куртка-парка: что это и с чем ее носить?

19.07.2017, 17:07

Даже такие, казалось бы, всегда неуклюжие и непривлекательные вещи, как зимняя верхняя одежда, современные дизайнеры и стилисты преподносят в таком виде и разнообразии, что грех не купить. Женская парка — это один из видов курток, которая преимущественно имеет длину до середины бедра, капюшон и двойную застежку (молния, поверх которой — прикрываемая планка на липучке или пуговицах). Если говорить о цветовых вариациях, чаще всего это немаркие цвета (серый, оливковый, хаки), поскольку первоначальное предназначение парки — для армии, хотя в современных интерпретациях встречаются и белые, и яркие модели.

Куртки-парки начали выпускать в пятидесятых годах прошлого века для потребностей американской армии. Главное ее предназначение — защитить солдата от влаги, ветра и мороза, поэтому обязательным элементом изделия был капюшон, который застегивался наглухо и был окантован натуральным мехом. Современная гражданская парка не настолько теплая — 50-градусный мороз не выдержит, но тоже довольно хороша. Плюс ко всему есть не только зимние модели, но и демисезон. Да и цветовая гамма расширилась.

Что скрывает парка: виды наполнителей

С виду женская парка довольно тоненькая, но надевая ее в холодную погоду, вы не мерзнете: значит, внутри есть что-то сверхтеплое. Давайте посмотрим.

Самым распространенным и ожидаемым наполнителем является пух. Очень важно, чтобы он располагался внутри изделия в так называемых квадратных блоках, в противном случае пух будет «опадать» к низу парки и будет холодно.

Еще одним популярным наполнителем для парки является синтепон благодаря своей практичности и удобству в уходе (можно стирать в машинке и ничего ему не будет). Единственный его минус — он не очень теплый, поэтому парку на синтепоне лучше носить осенью или весной, а также в регионах, где зима теплая.

Новым современным наполнителем парок является такой материал, как тинсулейт. У него очень тонкие волокна, благодаря чему внутри удерживается больше молекул воздуха, что и обеспечивает отличные тепловые качества. Ухаживать за вещами на основе тинсулейта также можно в домашних условиях: при температуре в 30-40 градусов парка не теряет форму и тепловые свойства.

Ну и самым серьезным конкурентом натуральному пуху является холлофайбер. Он очень теплый, но при этом очень тонкий по структуре. Его можно смело стирать в стиральной машинке: волокна не сбиваются в комки и не теряют тепловые качества.

Ну вот, теперь вы знаете, все о материалах, из которых изготовлены женские куртки-парки, и при покупке будете точно знать, какой наполнитель подходит в вашем случае. В онлайн-магазине TodoShop.net предложены женские парки на основе натуральных и синтетических наполнителей.