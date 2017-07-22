Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ почти на 25%

22.07.2017, 13:02

Строительные предприятия Украины в январе-июне 2017 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,6% - до 36 миллиардов гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 21,2% - до 19,35 миллиарда гривень, в том числе по строительству жилых зданий - на 16,5%, до 10,17 миллиарда гривень, по строительству нежилых зданий - на 27,3%, до 9,18 миллиарда гривень. Работы по строительству инженерных сооружений выросли на 28,7% - до 16,69 миллиарда гривень.

В Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-июне составили 89,5% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту - 11,1% и 9,4% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 29,7% - до 9,42 миллиарда гривень, выполнив 26,1% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

В январе-мае 2017 года строительные предприятия Украины увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,8% - до 27,4 миллиарда гривень.

В 2016 году украинские строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% - до 70,9 миллиарда гривень, а в 2015 году - снизили на 14,9%, до 55,9 миллиарда гривень. Об этом сообщает УНИАН.