За первое полугодие 2017 году объем строительства выросли почти на четверть

24.07.2017, 16:51

По итогам января-июня 2017 предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 36 млрд грн, индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2016 составил 124,6%.

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

"Этот год продолжает показывать, что отрасль стабильно развивается. По итогам первого полугодия предприятия уже выполнили строительные работы на сумму 36 млрд грн. Объемы строительства за январь-июнь 2017 выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, по отношению к предыдущему месяцу также наблюдается рост - более чем на 13%. Уверен, по итогам года падение этого показателя, как минимум, не будет", - сказал он.

По итогам полгода жилищное строительство выросло на 16,5%, нежилое - на 27,3%.

Инф. Пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.