США выразили России протест в связи с решением о сокращении дипломатов

29.07.2017, 12:50

В Госдепартаменте США выразили России протест в связи мерами, которые Москва намерена принять в отношении американских дипломатов.

Об этом заявил представитель Госдепа Хезер Науэрт, сообщает в пятницу, 28 июля, газета The Washington Post. "Мы выразили наше глубочайшее разочарование и протест", - сказал он.

Протест был заявлен в ходе пятничных телефонных переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также в ходе встречи посла США в РФ Джона Теффта и замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова.

Ранее, 28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, уже с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве. Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщает Deutsche Welle.