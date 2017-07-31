ФРГ и ЕС раскритиковали выборы в конституционную ассамблею Венесуэлы

31.07.2017, 16:45

Европейский Союз обвинил правоохранительные органы Венесуэлы в "чрезмерной и несоразмерной" жестокости по отношению к участникам массовых акций протеста против выборов в Национальное учредительное собрание.

Брюссель также подверг критике сами выборы, отметив в распространенном в понедельник, 31 июля, официальном заявлении, что "конституционная ассамблея, избрание которой проходило в сомнительных обстоятельствах с проявлением жестокости, не может быть частью решения" существующего в стране кризиса. По словам официального представителя Еврокомиссии, Брюссель не уверен, готов ли он признать результаты выборов в Венесуэле.

Правительство Германии также резко раскритиковало венесуэльские выборы и применение силы по отношению к демонстрантам. Как заявил официальный представитель германского МИДа 31 июля, остается лишь сожалеть, что президент страны Николас Мадуро, несмотря на противостояние внутри страны и настоятельный совет международного сообщества, не отменил выборы в учредительное собрание. "Этот шаг еще больше раздробил страну, ослабил демократический порядок и углубил кризис, который на протяжении многих месяцев сотрясает Венесуэлу", - говорится в заявлении министерства иностранных дел ФРГ.

По данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, в выборах законодательного собрания, прошедших в минувшие выходные, приняли участие 8,1 млн избирателей или 41,5 процента граждан страны, обладающих правом голоса. 545 членов собрания займутся разработкой изменений в конституцию.

Оппозиция призвала своих сторонников бойкотировать голосование, опасаясь, что конституционная реформа приведет к усилению власти президента страны Николаса Мадуро и установлению его диктатуры. Выборы сопровождались многочисленными демонстрациями и жесткими столкновениями с полицией, в ходе которых погибли как минимум 15 человек.

Участники акций протеста требовали проведения досрочных президентских выборов, полного восстановления прав парламента и начала процесса оздоровления экономики страны. Николаса Мадуро обвинили в игнорировании законов, судебном преследовании политических противников и развале экономики Венесуэлы. Об этом сообщает Deutsche Welle.