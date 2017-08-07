Под Киевом в лобовом столкновении двух авто погибли шесть человек

07.08.2017, 09:46

В Киевской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 6 августа, в 20:30 на Бориспольской окружной дороге. У поворота на Барышевку автомобили ВАЗ и Opel двигались навстречу друг другу, отметили в полиции.

"В автомобиле ВАЗ погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. Из этой машины выжила шестилетняя девочка, которая сейчас находится в больнице", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и спасатели. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.