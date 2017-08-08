В районе турецкого курорта Бодрум произошло землетрясение

08.08.2017, 14:01

Во вторник, 8 августа, около полудня в курортном городе Бодрум на турецком побережье Эгейского моря произошлоемлетрясение магнитудой 5,3 балла.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные Геологической службы США.

Подземные толчки были зафиксированы в 15 километрах юго-восточнее от Бодрума в 10:42 по местному времени на глубине 11 км.

Данные о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Бодрум является популярным турецким курортом на побережье Эгейского моря и в это время года принимает значительное количество туристов. Об этом сообщает "Обозреватель".