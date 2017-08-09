Землетрясение и оползень в Сычуане унесли жизни не менее 44 человек

09.08.2017, 16:30

За последние сутки в Китае произошло два землетрясения в разных регионах, а также оползень в горах. По данным сейсмологов, землетрясения не связаны между собой.

В Китае произошло новое землетрясение. Эпицентром подземных толчков магнитудой 6,6 утром 9 августа стал малонаселенный округ Цзинхэ в Уйгурском автономном районе Синьцзян на северо-западе страны. В результате, по предварительным данным, никто не погиб, пострадали 32 человека. По словам сейсмологов, с подземными толчками на юге страны накануне новое землетрясение никак не связано, поскольку произошло на другой тектонической плите.

В результате произошедших накануне землетрясения на юге Китая с эпицентром в провинции Сычуань и оползня в горах погибли не менее 44 человек. 19 из них стали жертвами разрушений от подземных толчков магнитудой 7,0. Кроме того, 247 человек в результате землетрясения были ранены, в их числе иностранные туристы.

Утром 9 августа в регионе ощущались многократные повторные толчки. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от популярного у туристов природного резервата. Власти сообщили об эвакуации из региона 45 тысяч туристов. Спасательные работы ведутся при поддержке вооруженных сил.

Оползень, случившийся после сильных дождей в той же провинции незадолго до землетрясения, унес жизни еще 25 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.