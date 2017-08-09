Евросоюз может отменить плату за роуминг для Украины через три года

09.08.2017, 17:13

Плата за роуминг для украинцев в Европейском Союзе с учетом необходимости выполнения всех необходимых процедур может быть отменена через три года, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский на брифинге в Киеве.

"Думаю, через три года плата за роуминг может быть отменена. Это нормальный срок", - сказал Животовский.

По словам главы НКРСИ, на данный момент осуществляется анализ тарифов для согласования процедуры отмены платы за роуминг для украинцев.

12 июня президент Украины Петр Порошенко заявил о начале переговоров с руководством и лидерами стран-членов ЕС об отмене платы за роуминг для украинцев, путешествующих по Европе. Об этом сообщает УНИАН.