В Минюсте скептически отнеслись к идее обязательной регистрации абонентов мобильной связи

10.08.2017, 10:38

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что инициатива Госспецсвязи заставить телеком-компании собирать персональные данные всех пользователей не найдет поддержки в Верховной Раде.

По его мнению, эта инициатива не актуальна и ее нужно объяснять обществу. Об этом министр заявил в эфире Еспресо.TV.

"Любая инициатива, которую предлагаешь, и касается широкого круга людей, требует объяснения - почему это нужно, какие цели преследуются государством или тем или иным государственным органом, и какой будет результат для общественной и национальной безопасности", - сказал Петренко.

По мнению министра, нужно провести широкий общественный диалог относительно этой инициативы, и если ее инициаторы не найдут аргументов в свою пользу, то нет необходимости в том, чтобы "будоражить общество".

"Точек возмущения общества и так хватает... Такая инициатива несвоевременна, потому что обществу надо объяснять", - сказал Петренко.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины разработала законопроект об обязательной регистрации абонентов мобильной связи. Согласно документу, ведомство собирается обязать телеком- компании собирать персональные данные всех без исключения пользователей.

Помимо этого, Госспецсвязи предлагает возродить практику ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов.

Как пишет в пояснительной записке к законопроекту Госспецсвязи, отсутствие системы регистрации абонентов и уникальных кодов мобильных устройств усложняет проведение мероприятий по нацбезопасности "в условиях кибернетических угроз". Об этом сообщает УНИАН.