Столкновение поездов на севере Египта: десятки погибших

11.08.2017, 18:28
По меньшей мере 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате столкновения поездов в пригороде Александрии в Египте.
По данным местных СМИ, один из поездов ехал из Каира, другой - из города Порт Саид.
На видеокадрах с места события видно, что один из поездов частично опрокинулся.
Точное количество погибших и раненых пока неизвестно. Также неизвестно, что послужило причиной аварии.
На месте работают спасатели. Пострадавшие направлены в местные клиники. Об этом сообщает BBC Русская служба.