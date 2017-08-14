Из-за оползня в Сьерра-Леоне под землей оказались сотни людей

14.08.2017, 17:51

Огромный селевой поток вблизи столицы Сьерра-Леоне накрыл дома. Спасатели опасаются, что погибли сотни людей, а еще многие оказались в ловушке.

После сильных дождей в ночь на понедельник, 14 августа, размыло холм в районе Риджент, он обрушился и накрыл дома.

Чиновники настаивают, что пока еще преждевременно называть количество погибших. На месте обвала уже сейчас обнаружили десятки тел. Вице-президент Сьерра-Леоне Виктор Бокар Фох сказал, что "вероятно, под завалами погребены сотни погибших".

Спасатели на месте аварии пытаются откопать людей, оказавшихся в ловушке после обвала части горы, сообщила местная газета Sierra Leone Telegraph. Об этом сообщает BBC Украинская служба.