14.08.2017, 18:04

По результатам совещания под председательством вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко создана межведомственная рабочая группа по вопросам законности строительства некоторых объектов Киева, которые вызывают общественный резонанс.

В частности, относительно застроек территорий бывшего Сенного рынка на ул. Бульварно-Кудрявской, 15а; ул. Михаила Бойчука, 20-22; ул. Львовская, 15; ул. Горловская, 212; ул. Ревуцкого, 40; на пересечении ул. Ревуцкого, 8к и ул. Анны Ахматовой; ул. Сормовская, 3; ул. Коперника, 7 ул. Мечникова, 11а; ул. Жилянская, 120б и в Быковнянском лесу.

Возглавил группу заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ. За каждым ведомством в соответствии с полномочиями и компетенциями закреплены задачи. КГГА, ГАСК и Госгеокадастр течение 10 дней подготовят подробную информацию по каждому из этих объектов, хронологию возникновения вопроса, принятых мерах, а также предложения об урегулировании конфликтов.

Минрегион вместе с Минюстом подготовят механизмы защиты общественных интересов в процессе резонансных строек, в том числе через суд. Также будут проанализированы закрепленные в нормативно-правовом поле механизмы по ограничению этажности объектов в исторических ареалах городов.

Кроме того, КГГА предоставит разъяснения относительно законности градостроительных условий и ограничений застройки Сенного рынка, разработанных департаментом градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского горсовета (КГГА).

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.