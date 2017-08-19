Зубко: Правительство одобрило законопроект о рынке строительных изделий

19.08.2017, 14:21

Мы внедряем европейские подходы к безопасности зданий, переход на декларативный принцип в подтверждении пригодности строительных изделий для применения, повышаем эффективность мер государственного рыночного надзора в соответствии с новым Регламентом ЕС N305/2011.

Об этом заявил на заседании Правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя одобрение Правительством законопроекта "Об основных требованиях к сооружениям, а также условиях размещения на рынке строительных изделий".

"Отныне производитель строительной продукции обязан предоставлять декларацию эксплуатационных характеристик или техническое свидетельство об апробации. В этих документах должны указываться характеристики по механической стойкости, пожарной безопасности, энергоэффективности, доступности и т. д. Для потребителя - это защита его прав. Таким образом производитель исчерпывающе информирует его о качестве и безопасности своих строительных изделий", - отметил Геннадий Зубко.

После принятия Парламентом законопроекта в Украине будет создана организационная структура, которая будет заниматься предэксплуатационной проверкой строительных изделий, аналогичная европейской. Она будет работать в конкурентной среде на сугубо рыночных началах.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.