Гройсман: Украина имеет много сфер для привлечения инвестиций и развития новых производств

17.08.2017, 13:28

Украина имеет широкий спектр сфер и проектов для привлечения инвестиций, развития производства, создания новых рабочих мест и наполнения рынка качественной продукцией, и главная предпосылка для реализации потенциала - развитие экономики и построение максимально благоприятного делового климата.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с представителями деловых кругов Херсонщины. Глава Правительства посетил регион с рабочей поездкой сегодня, 16 августа.

"Важно, чтобы инвестиции осуществлялись, и в том числе - внутренние. Ведь по инвестициям идут технологии, рабочие места и самое главное - обеспечение качественной продукцией граждан. Поэтому наш ключевой приоритет - развитие экономики", - сказал Владимир Гройсман.

Он напомнил цифры Государственной службы статистики, согласно которым рост ВВП во втором квартале года составил 2,4%, что является хорошим показателем, но недостаточным для достижения цели перестройки Украины в сильное и богатое европейское государство.

Усиление положительных тенденций, заверил Глава Правительства, будет достигаться путем принятия взвешенных и рассчитанных регуляторных решений, а также благодаря привлечению инструментов, которыми оперируют Офис привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest и Национальный комитет по промышленному развитию, реализующие программы поддержки национального производителя.

Важным в этом аспекте, акцентировал внимание Владимир Гройсман, будет и активное привлечение местных властей в экономические процессы. Благодаря укреплению местных бюджетов и дальнейшей децентрализации вопросы развития экономики регионов могут и должны решаться быстрее и эффективнее.

Отдельно, отметил Глава Правительства, местные власти должны проанализировать наиболее перспективные проекты и отрасли своего региона и выделить проблемы, решение которых потребует правительственного вмешательства. Речь идет, прежде всего, о защите деловых интересов честного бизнеса.

"Я за целевую поддержку. Те направления, которые перспективны для Украины, мы должны развивать, - сказал Владимир Гройсман. - Надо отходить от зависимостей, поэтому актуальны поддержка реального фермерства, логистических возможностей, отраслей переработки, стимулирование экспорта. Проблем множество, но то, что начали заниматься реальными вещами, очевидно. Нам необходимо время".

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.