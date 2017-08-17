На Харьковщине тушат лесной пожар

17.08.2017, 17:12

В Харьковской возле села Морозовка Балаклейского района 17 августа в 11:00 загорелись 7 скирд соломы на поле фермерского хозяйства.

Огонь перекинулся на подстилку и молодой лес Савинського лесничества на площади около 4 га. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

К ликвидации пожара привлечены 65 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе от ГСЧС: 13 единиц техники и 44 человек личного состава. Приведен в готовность вертолет Ми-8 ГСЧС Украины и формируется сводный отряд. Работы по тушению пожара продолжаются. Об этом сообщает УНИАН.