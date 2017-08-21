Пожар и взрывы в Ростове-на-Дону

21.08.2017, 17:28

В центре Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска горят 10 жилых домов.

По словам источника в экстренных службах, пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на соседние одноэтажные жилые дома.

Люди отгоняют от места пожара автомобили, выносят из домов ценные вещи.

Прозвучало несколько взрывов. По словам местных жителей, взрываются газовые баллоны. Из соседних домов начали эвакуировать людей, информации о погибших и пострадавших нет.

На месте наблюдается густой дым. Работают пожарные и полиция. По последним данным, площадь возгорания возросла до шести тысяч квадратных метров. К тушению подключили вертолет Ми-8 и пожарный корабль.

Огонь пока не добрался до двух близлежащих многоэтажек, но некоторые жители уже начали выносить из квартир ценные вещи. Читайте также: Пожар на горе Карачун: огонь уничтожил четыре гектара леса. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ