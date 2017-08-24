На Луганщине грузовик столкнулся с пассажирским поездом

24.08.2017, 13:50

На Луганщине грузовик марки "Mercedes Benz 814D" столкнулась с локомотивом пассажирского поезда "Лисичанск - Харьков".

Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Инцидент произошел в среду, 23 августа, в 7 утра, на регулируемом железнодорожном переезде в районе города Кременная.

Полицейские на месте происшествия выяснили, что 23-летний водитель грузовика проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на колею, где как раз в то время ехал поезд. В Результате аварии никто не пострадал.

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Об этом сообщает ТСН.ua.