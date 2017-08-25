Россия передала следствию новые данные о крушении MH17

25.08.2017, 11:31

Россия передала дополнительные данные радаров и инструкции к их расшифровке международной следственной группе, которая занимается делом о крушении малайзийского "Боинга" рейса MH17 на востоке Украины.

Об этом в четверг, 24 августа, сообщила прокуратура Нидерландов.

Сведения были переданы в ответ на запрос прокуратуры Нидерландов, указано в сообщении. В нем говорится, что в ближайшее время полученная информация будет расшифрована и детально изучена.

Данные о радиолокационном контроле, которые Россия предоставила в 2016 году, были непригодными для анализа. Их формат не соответствовал установленным международными стандартам и нормам, пояснили в прокуратуре Нидерландов.

Самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту лайнера погибли. Международное сообщество обвиняет в этом преступлении пророссийских сепаратистов, предположительно сбивших самолет ракетой ЗРК "Бук", который был завезен в Донбасс из России. Об этом сообщает Deutsche Welle.