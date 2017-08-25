В Донецкой области загорелся склад боевиков с боеприпасами

25.08.2017, 12:58

В четверг, 24 августа, вблизи поселка Азов Донецкой области, на оккупированной территории взорвался склад с боеприпасами боевиков.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

По данным разведки, пожар, следствием которой стало возгорание склада с боеприпасами, возник в результате короткого замыкания на объекте одного из подразделений первого армейского корпуса РФ в районе поселка Азов.

"Возник пожар, результатом которого стал подрыв склада с боеприпасами. Радиус разлета составлял до 1 км. Некоторые боеприпасы повредили частные дома. Через возмущение местных жителей подразделение российских оккупационных войск передислоцированы в другой населенный пункт", - говорится в сообщении.

В целом на оккупированных территориях среди населения растет недовольство присутствием российских оккупационных войск из-за увеличения количества преступлений в отношении гражданского населения, случаев незаконного присвоения имущества, нарушение общественного порядка и других инцидентов. Об этом сообщают "Українські Новини".