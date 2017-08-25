На Китай обрушился мощный тайфун

25.08.2017, 13:19

Число жертв тайфуна "Хато" в китайском административном округе Макао возросло до девяти.

Именно этот регион пострадал больше всего. Более 150 местных жителей попали в больницу. Тайфун добрался и до Гонконга. В среду власти города впервые за пять лет ввели высший уровень штормовой опасности.

Сотни тысяч жителей южных районов Китая были эвакуированы. Почти два миллиона домов лишились электричества.

Нарушено движение транспорта. На юге страны перекрыты многие автострады. Отменены сотни авиарейсов. Наиболее сложная ситуация сложилась в аэропорту Гонконга, покинуть который не смогли пассажиры 365 рейсов. Напора стихии не выдержали десятков домов и мостов, оборваны линии связи и электропередач. Автомобили и деревья тайфун и вовсе сдувал как пылинки. Об этом сообщает EuroNews.