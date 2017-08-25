Кораблекрушения в Бразилии: десятки жертв

25.08.2017, 13:22

Жертвами крушений двух пассажирских судов, затонувших в последние двое суток в Бразилии, стали десятки человек.

По меньшей мере 22 человека погибли в результате крушения судна в штате Баия на северо-востоке страны. На борту находились 129 человек, свыше 20 удалось спасти. Поиски остальных продолжаются.

Накануне в штате Пара на севере Бразилии затонул речной паром, погибли не менее 19 человек. Судно попало в сильный шторм на реке Шингу. На его борту на момент крушения находились около 70 человек. Полиция выяснила, что паром не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщает EuroNews.