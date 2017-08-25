Кораблекрушения в Бразилии: десятки жертв

25.08.2017, 13:22

Жертвами крушений двух пассажирских судов, затонувших в последние двое суток в Бразилии, стали десятки человек.

По меньшей мере 22 человека погибли в результате крушения судна в штате Баия на северо-востоке страны. На борту находились 129 человек, свыше 20 удалось спасти. Поиски остальных продолжаются.

Накануне в штате Пара на севере Бразилии затонул речной паром, погибли не менее 19 человек. Судно попало в сильный шторм на реке Шингу. На его борту на момент крушения находились около 70 человек. Полиция выяснила, что паром не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщает EuroNews.

Читайте также

 
 
 