На Техас обрушился ураган "Харви"

26.08.2017, 12:05

Мощный ураган "Харви", который, как ожидается, может привести к серьезным разрушениям в Техасе, достиг американского побережья. Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате.

Первым под удар "Харви" попал небольшой техасский город Рокпорт с населением около 7 тысяч человек. Сообщается, что в окрестностях этого города уже разрушены несколько зданий. Внутри могут находиться люди.

Еще до того, как ураган набрал полную силу над материком, ветер начал валить деревья в Корпус-Кристи - крупнейшем городе штата Техас из числа тех, что находятся на побережье. Сейчас сообщается, что там тысячи людей остались без электричества.

Когда ураган еще приближался к берегу, ему была присвоена четвертая категория по пятибалльной шкале Сафира-Симпсона. Скорость ветра достигла 215 км/ч.

Тысячи жителей Техаса покинули свои дома.

Трамп написал в "Твиттере", что по просьбе губернатора штата подписал распоряжение об объявлении стихийного бедствия, что позволит федеральному правительству оказывать помощь пострадавшим районам. Еще раньше президент США писал, что ураган "Харви" оказался больше и сильнее, чем предполагалось, и призвал граждан позаботиться о своей безопасности.

Согласно прогнозу, во время бури выпадет около метра осадков. Национальный центр ураганов США предупредил о возможных наводнениях в Хьюстоне и его окрестностях.

Губернатор Грег Эбботт, на чью просьбу о помощи откликнулся Трамп, говорил, что ураган "Харви" может стать самым разрушительным за последние 12 лет.

Об этом сообщает BBC Русская служба.