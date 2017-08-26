Пожар на теплоходе в Мариуполе

26.08.2017, 12:10

В Мариуполе 25 августа произошел пожар на теплоходе "Механик Юзвович". Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате возгорания пострадал матрос, 1988 года рождения. Пострадавший был госпитализирован в терапевтическое отделение Мариупольской городской больницы No. 2 с диагнозом - отравление продуктами горения", - сказано в сообщении.

По прибытию к месту пожара спасатели выяснили, что возгорание произошло в носовой части теплохода "Механик Юзвович".

Спасатели локализовали пожар в 10.50 и в 11.05 - ликвидировали. Причина и ущерб от пожара устанавливаются. Об этом сообщают "Факты и комментарии".